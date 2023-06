Lollobrigida, con Algeri possibilità di collaborazione

(ANSAmed) - ALGERI, 5 GIU - "Con il collega ministro Henni ci siamo confrontati su quelle che possono essere le possibilità di ulteriore collaborazione tra due nazioni amiche": lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, al termine di un colloquio avuto con il suo omologo algerino Abdelhafid Henni ad Algeri. Lollobrigida, parlando a giornalisti, ha sottolineato che l'Italia ha "un rapporto di collaborazione con una delle nazioni più importanti dell'Africa per capacità di crescita e produzione ma anche per qualità della vita". "Ovviamente siamo pronti a lavorare insieme mettendo a disposizione quello che l'Italia ha, come conoscenze, strumenti e tecnologie, e programmare insieme uno sviluppo che aiuti i due Paesi a crescere", ha aggiunto il ministro parlando poco prima dell'inaugurazione della fiera agroindustriale di Algeri "Djazagro 2023".



Lollobrigida ha detto di essere in Algeria, accompagnato dal presidente dell'Istituto italiano per il commercio estero (Ice), Matteo Zoppas, insieme a molte aziende italiane, "per garantire fin da subito i passi avanti". "Nei prossimi mesi avremo l'opportunità di mettere in pratica ciò che abbiamo discusso", ha sottolineato ancora il ministro.



"Vogliamo ringraziare ancora una volta l'Algeria di aver sostenuto le politiche energetiche italiane, per essere un punto di riferimento in Africa e per il corretto sviluppo della collaborazione tra l'Europa e questo straordinario continente", ha aggiunto Lollobrigida.



Il ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale algerino Abdelhafid Henni dal canto suo ha espresso l'auspicio che "i due Paesi passino, quanto prima, ad una fase di attuazione del piano d'azione stabilito tra le due parti", definendo l'incontro odierno con Lollobrigida "di grande importanza". Parlando ai giornalisti al termine di un colloquio bilaterale nella sede del dicastero ad Algeri, Henni ha spiegato che l'incontro rientra nel quadro del "rafforzamento e intensificazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, secondo le indicazioni del Presidente della Repubblica (Abdelmadjid Tebboune), che attribuisce grande importanza alla loro valorizzazione in tutti i campi". Henni ha aggiunto di aver discusso con Lollobrigida "le modalità per sviluppare programmi bilaterali, soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo oltre che delle industrie di trasformazione alimentare, e vi sono state anche diverse proposte in questo campo".(ANSAmed).





