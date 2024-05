Tajani, Emirati principale sbocco per l'export in Medio Oriente

MILANO - "Il dialogo tra leader è un ingrediente indispensabile per crescere insieme, valorizzando la storia e la cultura dei nostri popoli, inclusa la capacità di promuovere numerosi interessi comuni. Le oltre 600 imprese italiane già presenti negli Emirati li rendono il principale mercato di sbocco del nostro export nell'area mediorientale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio inviato a Investopia Europe, l'evento al Palazzo Mezzanotte di Milano.



"In tal senso auspichiamo un impegno sempre più condiviso nella cornice del piano Mattei e all'interno del processo di Roma. Auspico che Investopia 2024 possa fungere da stimolo per ulteriori successi condivisi, intesi a dare nuova linfa alla nostra diplomazia per la crescita", ha aggiunto il vicepremier, sottolineando che Investopia Europe è una piattaforma "innovativa ed efficace per valorizzare gli ecosistemi dei nostri Paesi attraverso un ampio stimolo agli investimenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA