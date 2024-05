Libia ed Egitto verso lancio di una zona di libero scambio

(ANSAmed) - IL CAIRO, 07 MAG - La Camera di commercio libico-egiziana ha rivelato l'intenzione di dar vita ad una zona di libero scambio tra Libia ed Egitto, strategicamente situata ad Al-Jawf, nel sud-est della Libia. Lo riporta Libya review, precisando che scopo dell'iniziativa è quello di rafforzare la collaborazione economica e aumentare i flussi commerciali tra i due Paesi.Una delegazione egiziana di alto livello dovrebbe visitare la Libia a giugno per una serie di incontri bilaterali con aziende libiche. Al centro dei colloqui, i vantaggi doganali altre agevolazioni che potrebbero presentarsi alle imprese egiziane, in particolare opportunità per la loro partecipazione agli ampi progetti di ricostruzione della Libia.Inoltre, la zona garantirà il flusso ottimizzato delle merci egiziane nel mercato libico, che sarà soggetto al rispetto dei rigorosi standard di qualità richiesti per l'ingresso nel mercato. Questa iniziativa è vista come un vantaggio reciproco, poiché fornisce alla Libia i beni e i servizi necessari per la ricostruzione e le attività economiche quotidiane, aprendo al contempo un nuovo e redditizio mercato per gli esportatori egiziani. (ANSAmed).

