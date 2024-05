Tunisia lancia una campagna contro lo spreco alimentare

Esperti riuniti a Tunisi hanno raccomandato l'uso del misuratore di rifiuti alimentari, uno dei meccanismi più semplici da allestire nella ristorazione collettiva (mense, mense universitarie), per sensibilizzare sul delicato tema dello spreco alimentare.Il misuratore di rifiuti alimentari comprende contenitori che possono essere realizzati con materiali riciclati e installati nelle aree di ristorazione per depositare il pane non consumato.Questo sistema può contribuire a sensibilizzare i bambini e gli alunni sulla necessità di razionalizzare i consumi nel contesto del cambiamento climatico e del rischio di diminuzione delle risorse.In Tunisia ogni giorno vengono gettate 900.000 unità di pane, secondo l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri), che corrisponde al 51% della produzione di grano tenero del Paese.Questo spreco di pane equivale a 54.200 tonnellate di farina all'anno, tenendo conto che la resa in farina di grano tenero è del 75%, la quantità di farina buttata corrisponde a 72.300 tonnellate di grano tenero, secondo l'Onagri. La quantità gettata equivale quindi al 51% della produzione nazionale (media 2016-2019). Anche questi rifiuti rappresentano il 5,7% dei consumi. La stessa fonte sottolinea inoltre come la Tunisia dipenda fortemente dalle importazioni di grano tenero, pari al 90% del consumo nazionale.

