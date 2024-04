In Oman aperto l'ufficio dell'Ice

(ANSAmed) - ROMA, 24 APR - L'Agenzia Ice ha aperto un proprio desk in Oman, che coprirà il mercato omanita. In collaborazione con l'Ambasciata a Mascate, l'ufficio costituisce un ulteriore strumento per l'assistenza alle imprese interessate al Sultanato, con l'obiettivo di promuovere partenariati e cooperazione commerciale. (ANSAmed).

