Al via la 4a edizione degli Aerospace Meetings Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 24 APR - È iniziata a Gammarth la quarta edizione di «Aerospace Meetings Tunisia» sul tema: «Sostenere la catena di fornitura aeronautica di domani in Tunisia».Organizzato dalla francese «Advanced Business Events» (Abe), in collaborazione con Fipa e Gitas (Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales), la fiera rappresenta per la Tunisia e le imprese tunisine un grande evento per la promozione e lo sviluppo del settore aeronautico in del paese, in termini di attrazione di investimenti esteri, subappalto, trasferimento di tecnologia e creazione di posti di lavoro.Aerospace Meetings Tunisia 2024 che proseguirà sino 25 aprile, è un importante incontro per l'industria aeronautica in Tunisia.Dal 2009 funge da piattaforma per l'innovazione, lo sviluppo del mercato e il networking. Questo evento internazionale riunisce i principali attori del settore per presentare le ultime tendenze, innovazioni e opportunità che plasmano il panorama aeronautico tunisino. Partecipano all'evento 150 aziende in rappresentanza di 10 paesi tra cui la Tunisia, Italia e Francia, secondo i dati presentati dagli organizzatori. Il numero delle aziende che operano nel settore aeronautico in Tunisia ammonta a più di 80, di cui il 90% sono aziende esportatrici. Queste aziende forniscono più di 17.000 posti di lavoro diretti (più di 1.500 posti di lavoro diretti creati ogni anno). Il Governo tunisino è determinato a consolidare l'industria aeronautica assicurando uno stretto controllo di tutti gli attori che operano in questo settore e garantendo un clima favorevole alla crescita e allo sviluppo, ha affermato in apertura la ministra dell'Economia e della Pianificazione, Feryel Ouerghi, sottolineando che l'obiettivo, è quello di posizionare la Tunisia come un attore chiave a livello nazionale e internazionale. La ministra ha ribadito che «l'industria aeronautica resta un settore pilastro sul quale la Tunisia punta per muoversi inoltrare." «Il nostro obiettivo è promuovere i settori promettenti e in particolare i settori con una forte continuità tecnologica e un alto valore aggiunto, che consentiranno di creare più posti di lavoro e di disporre di una forza lavoro qualificata», ha sottolineato la ministra. Ouerghi ha sottolineato che il governo sta lavorando duramente per migliorare il clima imprenditoriale, generalizzare la digitalizzazione dell'amministrazione e risolvere i problemi legati alla terra. (ANSAmed).

