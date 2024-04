In Tunisia +19,1% in ricavi nell'export di datteri a fine marzo

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Le esportazioni di datteri tunisini durante i primi sei mesi della campagna 2023/2024 (fino alla fine di marzo 2024) hanno registrato un aumento in valore del 19,1% pari a 674,6 milioni di dinari (204,47 mln di euro) rispetto allo stesso periodo della campagna 2022/2023. Lo ha reso noto l'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura (Onagri) nel suo rapporto mensile, sottolineando che, in termini di quantità, le esportazioni di datteri sono state pari a 107.200 tonnellate, in aumento del 13,9% rispetto allo stesso periodo della stagione 2022/23.Il prezzo medio del semestre è aumentato del 4,5% attestandosi a 6,29 dinari/kg (1,90 euro/kg), rispetto a 6,02 dinari/kg (1,82 euro/kg) nello stesso periodo della campagna precedente. (ANSAmed).

