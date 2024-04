In Egitto sul mar Rosso una zona franca per gli yacht

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 APR - Il governo egiziano ha deciso di istituire una zona franca per la produzione, la manutenzione e l'esportazione di yacht e altre imbarcazioni da diporto.Affiliata alla società Suez Canal for Modern Boats, si estende su una superficie di 51.150 metri quadrati e si trova a sud della città di Safaga, sulla costa del Mar Rosso."Il progetto mira a produrre, mantenere ed esportare yacht di livello mondiale paragonabili agli arsenali europei e internazionali", si legge in una nota del governo - ed è destinato a collocare l'Egitto "sulla mappa globale dell'industria nautica, con un ritorno finanziario in valuta estera". A dicembre, il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha concesso all'Autorità del Canale di Suez (Sca) il permesso di co-fondare The Suez Canal for Modern Boats, una società per azioni.L'idea è che il turismo nautico possa compensare almeno in parte le mancate entrate del Canale di Suez dovute agli attacchi Houthi, anche se da tempo il governo egiziano sta promuovendo il settore. (ANSAmed).

