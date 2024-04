Cambiamento climatico, le opzioni di adattamento per Tunisi

V paese più vulnerabile al mondo per crescente rischio di siccitàLa Tunisia, che ha sofferto sei anni di siccità nell'ultimo decennio, è considerata il quinto Paese più vulnerabile al mondo per il crescente rischio di siccità e penuria d'acqua. E' quanto emerge dall''ultimo rapporto dell'Istituto tunisino di competitività e studi quantitativi (Itceq), intitolato "Impatti macroeconomici e le sfide dell'adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici". Secondo gli standard internazionali, che fissano la soglia minima del fabbisogno idrico di un Paese a 1.000 m3 pro capite all'anno, la Tunisia è al di sotto della soglia di povertà idrica, con meno di 500 m3 pro capite all'anno.Secondo questo documento, con un alto tasso di prelievo di risorse di acqua dolce e una bassa capacità in termini di dighe, il settore idrico è il secondo più vulnerabile dopo l'agricoltura, con un elevato punteggio di vulnerabilità dovuto alla scarsa capacità del settore di adattarsi ai cambiamenti climatici. "Questi fattori di vulnerabilità specifici del settore potrebbero ostacolare lo sviluppo economico e sociale della Tunisia", avvertono gli autori del rapporto, raccomandando che la pianificazione economica a medio e lungo termine debba tenere conto della realtà del cambiamento climatico e della necessità di intensificare le misure di adattamento che rimangono urgenti e vitali "per un'economia fortemente dipendente dalle esportazioni agricole e dalle importazioni di cereali".Raccomandano inoltre di ideare e attuare una strategia di adattamento integrata per alleviare i vincoli strutturali sullo sviluppo economico in generale e sullo sviluppo del settore agricolo in particolare. Gli effetti del cambiamento climatico sono già stati percepibili in Tunisia, ma saranno ancora più evidenti entro il 2050 e costituiranno una delle principali sfide di sviluppo che il Paese deve affrontare. "Si prevede che l'aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni e l'incremento della frequenza e della durata degli eventi estremi avranno ripercussioni negative sui raccolti e sulle risorse idriche e del suolo, sia in termini di quantità che di qualità." Secondo la stessa fonte la Tunisia dovrebbe stabilire politiche per adattarsi al cambiamento climatico, che potrebbe aggravare la situazione economica. Tra esse, misure come la costruzione di impianti di desalinizzazione, l'installazione di unità di trattamento delle acque reflue e la manutenzione e costruzione di nuove dighe per risolvere il problema della carenza idrica a medio e lungo termine e ridurre il deficit idrico.L'efficacia di queste politiche dipenderà, tuttavia, da una migliore gestione delle risorse idriche, migliorando al contempo la produttività idrica in tutti i settori economici attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili e una migliore gestione dei consumi domestici, prevenendo al contempo tutte le perdite e gli sprechi, sottolinea lo studio. "Anche con gli aumenti pianificati della fornitura idrica, il raggiungimento simultaneo della sicurezza idrica e dello sviluppo economico richiede tagli sostanziali all'elasticità dell'acqua nella produzione agricola, industriale e di servizi attraverso l'adozione di tecniche di produzione efficienti dal punto di vista idrico". "Sebbene i decisori abbiano riconosciuto la gravità del problema e abbiano ideato strategie di adattamento a lungo termine, come investire nell'approvvigionamento idrico, minimizzare le perdite nel processo di distribuzione e ripristinare i bacini idrici esistenti, queste strategie sono costose e richiedono il coinvolgimento del settore privato accanto al settore pubblico", affermano gli autori del rapporto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA