In Tunisia una app per promuovere il compostaggio

L'Agenzia tunisina per la gestione dei rifiuti (Anged) ha annunciato il lancio di un'applicazione mobile che spiega le varie tecniche di compostaggio rivolta a tutte le fasce d'età della popolazione.Disponibile in arabo e francese e scaricabile dal PlayStore, questa soluzione digitale consente agli utenti di conoscere le varie fasi del processo di compostaggio, dalla selezione dei rifiuti organici alla loro trasformazione in compost ricco e nutriente, spiega Anged in una nota, secondo la quale i rifiuti organici rappresentano il 68% di tutti i rifiuti domestici in Tunisia. Questa percentuale significativa può essere utilizzata e trasformata in fertilizzante organico anziché gettata in natura. Attraverso un approccio divertente e interattivo, l'applicazione mira a diffondere tra i cittadini la cultura della gestione sostenibile dei rifiuti e incoraggiarli a ridurre i rifiuti domestici, contribuendo così alla tutela dell'ambiente. Il lancio di questa app fa parte del Programma nazionale tunisino per la promozione del compostaggio individuale dei rifiuti di cucina e da giardino, avviato da Anged e finanziato con 750.000 dinari del bilancio statale.L'obiettivo del programma è selezionare selettivamente i rifiuti organici (68%) alla fonte e riciclarne il 40% in loco, evitandone il trasporto e lo smaltimento in discariche controllate (riducendo così i costi). Mira inoltre a coinvolgere la società civile, i cittadini e gli studenti nella strategia nazionale per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti.

