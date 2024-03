Accordo per promuovere Codeway Expo in Tunisia e Libia

Il centro d'affari tunisino-italiano, Delta Center, ha siglato un accordo con Codeway per promuovere la manifestazione "Codeway Expo 2024" sui mercati esteri, in particolare Tunisia e Libia. Un evento dalla portata globale, organizzato da Fiera di Roma e Internationalia, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tratterà temi di grande attualità, tra cui Fondo per il clima, ⁠Piano Mattei per l'Africa, global gateway, salute e sanità, ⁠agrifood e sicurezza alimentare, infrastrutture, transazione ecologica e formazione.L'evento in programma presso la fiera di Roma, dal 15 al 17 Maggio 2024, vedrà la partecipazione di rappresentanti di Governi, istituzioni europee e regionali, Camere di Commercio, Università e centri di ricerca, ma anche imprese, banche commerciali, fondi di investimento e cooperative. Codeway Expo è una piattaforma unica nel suo genere creata per riunire gli attori più importanti del mondo della cooperazione internazionale sotto un unico tetto. L'obiettivo è quello di fornire strumenti di sostegno e stimolo al ruolo delle imprese pubbliche e del settore privato nell'ambito della strategia italiana ed europea di aiuto allo sviluppo. L'iniziativa, che prevede la partecipazione di oltre trecento espositori, si propone come un'occasione per aziende ed enti privati di essere al centro del mercato globale, aperto a partenariati, progetti e accordi, verso modelli di business etici e responsabili come previsto dal Piano Mattei che pone particolare attenzione al continente africano. Per il 2024, l'evento gode del sostegno e della collaborazione con The European House Ambrosetti (Thea), partner scientifico dell'evento.

