In Tunisia l'artigianato punta all'innovazione

(ANSAmed) - TUNISI, 20 MAR - Come ogni anno, il 16 marzo la Tunisia ha celebrato la Giornata nazionale dell'artigianato e dell'abbigliamento tradizionale. Al di là del simbolismo di questa data, scandita dalle consuete attività e festività, l'evento tenutosi al Palazzo dei Congressi della capitale, aperto dal ministro del Turismo e dell'Artigianato Mohamed Moez Belhassine, è stato anche l'occasione di riflettere sulle prospettive di sviluppo di un intero settore dell'economia tunisina, che rappresenta da solo circa il 5% del Pil, attraverso una rete di 300mila artigiani e duemila imprese, quasi un terzo delle quali contribuiscono alla promozione delle esportazioni, generando importanti entrate in valuta straniera e con una capacità occupazionale di ben seimila posti di lavoro in più ogni anno.Per questo sono stati premiati i giovani designer che cercano di innovare il settore e con lo stesso spirito che il governo ha emanato in una circolare del 6 marzo, un appello ai ministri, ai segretari di Stato, ai governatori e ai direttori generali degli enti pubblici, delle imprese e degli enti destinare almeno il 20% del budget stanziato per l'interior design e la decorazione all'acquisto di mobili e prodotti artigianali.E' stata poi pubblicata una guida di riferimento intitolata "Guida all'artigianato e ai piccoli mestieri" che mette in risalto il genio, l'abilità e il know-how degli artigiani tunisini, ricordando così la diversità degli artigiani tunisini.patrimonio culturale e patrimoniale. Secondo gli specialisti, questo documento costituisce uno strumento prezioso che può essere utilizzato, in particolare, dalle missioni diplomatiche e rappresentanze commerciali tunisine all'estero, dalle centrali d'acquisto, dagli importatori e dalle camere di commercio di diversi paesi europei e americani, soprattutto se beneficia di una buona distribuzione durante fiere e manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali.Tra i consigli utili per il futuro un'etichetta per proteggere "il patrimonio tunisino" dalla contraffazione.Concretamente sono stati siglati una serie di accordi di partenariato tra le diverse strutture dei ministeri del Turismo e degli Affari Culturali. L'obiettivo è ottimizzare programmi e piani d'azione congiunti, affinché il patrimonio tunisino in tutte le sue forme possa tornare ai suoi tempi d'oro. È inoltre saggio puntare sull'innovazione e sulla creatività artigianale, ha detto il ministro che ha insistito sulla combinazione di tutti gli sforzi per garantire la sostenibilità del settore, come identità e patrimonio da preservare. "Il digitale resta, qui, un passo necessario per dare molto più valore al nostro artigianato" ha sottolineato. Tuttavia, ciò richiede finanziamenti e sostegno. "Un budget di 5 milioni di dinari è già stato stanziato per incoraggiare ulteriormente l'innovazione e la creazione. D'ora in poi andremo verso l'artigianato 2.0", ha promesso Belhassine. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA