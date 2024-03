Emirati e Grecia firmano accordi per rafforzare legami economici

ROMA - Gli Emirati Arabi e la Grecia hanno firmato diversi accordi e discusso i modi per ampliare la cooperazione e incrementare i legami commerciali e di investimento.

Gli accordi sono stati firmati durante una visita in Grecia dei funzionari del governo degli Emirati e i dirigenti del settore privato, guidati dal Sultan Al Jaber, ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate, scrive il quotidiano The National.

La Mubadala Investment Company, il braccio di investimento strategico di Abu Dhabi, e la greca Hellenic Development Bank of Investments hanno firmato un accordo per ampliare la loro partnership esistente attraverso un investimento di 200 milioni di euro (219 milioni di dollari). Il partenariato tra gli Emirati e la Grecia comprende aree quali la cooperazione politica, il commercio, il turismo, la cultura e gli investimenti nel settore energetico. Le due parti hanno inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione nei settori del digitale, dei servizi governativi e dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, l'azienda di energia pulita di Abu Dhabi Masdar e il ministero greco dell'Ambiente e dell'Energia hanno firmato un accordo per la realizzazione di progetti che mirano ad accelerare la transizione di alcune isole greche verso modelli economici verdi, alimentati da energia pulita e innovazione digitale. Nell'ambito dell'accordo, Masdar svilupperà progetti infrastrutturali, condividerà le competenze in materia di efficienza energetica e sosterrà gli sforzi della Grecia per aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili nei settori dei trasporti, dell'agricoltura, del turismo e delle infrastrutture.

Il volume degli scambi commerciali non petroliferi tra gli Emirati e la Grecia ha raggiunto circa 1,97 miliardi di dollari nel 2022 ed è cresciuto del 6,2% circa nei primi nove mesi del 2023, secondo i dati ufficiali.





