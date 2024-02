A Tunisi il Salone dell'Ecoedilizia e dell'Innovazione

TUNISI - Grande interesse di pubblico per la 16esima edizione del Salone dell'Ecoedilizia e dell'Innovazione sul tema "Transizione ecologica: opportunità per il settore edile, opportunità per la Tunisia" che ha visto a Tunisi la partecipazione di 35 espositori e professionisti, tra cui architetti, ingegneri, imprenditori, promotori immobiliari, artigiani e industriali.



Organizzata da Invest Consulting NA con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, presso la sede della Confederazione tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Utica), la Fiera ha messo in vetrina "soluzioni innovative e concrete per l'ecocostruzione e l'ecogestione degli edifici e degli habitat", consentendo ai visitatori di conoscere diversi aspetti dell'edilizia sostenibile, in particolare attraverso l'uso di nuovi prodotti ecologici locali. Un tema che inizia a interessare sempre di più i costruttori tunisini, anche come nuova opportunità di sviluppo.



"Alcuni testi legislativi relativi alla regolamentazione termica negli uffici, nelle residenze e negli edifici appartenenti ai ministeri della sanità e del turismo sono stati rivisti", ha affermato Sondes Béji Karim, capo unità della Direzione generale dell'ingegneria civile (Dgbc) del ministero dei Lavori pubblici, in dichiarazioni all'agenzia Tap. Karim ha precisato che sono state apportate modifiche in particolare alle leggi sull'efficienza energetica e sull'uso di materiali ecologici.



Da parte sua, il direttore del Trasferimento tecnologico e dell'innovazione del Centro internazionale per le tecnologie ambientali (Ctet), Fadhel Mhiri, ha sottolineato che il centro da lui diretto ha creato una rete di esperti in ecoedilizia, e sviluppato un progetto in partnership con l'Italia per produrre materiali da costruzione da scarti alimentari e vegetali. Il direttore della Scuola Nazionale di Architettura e Urbanistica di Tunisi (Enau), Fakher Kharrat, ha affermato che la partecipazione a questa Fiera mira a incoraggiare i cittadini a optare per alloggi ecologici, e chiedere una revisione della legislazione attuale per promuovere un approccio ecologico nel settore edile. Kharrat ha tuttavia lamentato la scarsa adozione di materiali da costruzione ecologici da parte dei tunisini a causa dei timori legati all'utilizzo di nuovi prodotti e al loro costo.





