Delegazione giordana in Oman per rafforzare rapporti commerciali

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - Incrementare gli incontri tra i settori privati giordano e omanita per migliorare gli scambi commerciali. E' quanto ha sottolineato il direttore della Camera dell'Industria di Amman, Fathi Jaghbir, durante la partecipazione di una delegazione industriale giordana al Suhar Investment Forum 2024 in corso in Oman, scrive l'agenzia giordana Petra.Jaghbir ha detto che si sono tenuti colloqui di lavoro bilaterali per discutere la creazione di investimenti congiunti individuando privilegi di relativa importanza per i due Paesi.Jaghbir, che è anche a capo della Camera dell'Industria giordana, ha sottolineato che questi investimenti sono "complementari" e servono interessi comuni, aggiungendo che molte materie prime necessarie all'industria giordana sono prodotte in Oman. In una dichiarazione, ha poi affermato che la Camera dell'Industria accoglie con favore l'accoglienza di una delegazione economica omanita per conoscere i vantaggi della Giordania in termini di investimenti come parte degli sforzi per incoraggiare gli investimenti industriali nel Regno.Parlando ai rappresentanti dei principali centri commerciali omaniti, Jaghbir ha osservato che le esportazioni del Regno verso l'Oman negli 11 mesi dello scorso anno 2023 sono state pari a circa 75 milioni di dollari, a fronte di 69 milioni di dollari di importazioni. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA