Ad Abu Dhabi il Forum TradeTech sull'innovazione tecnologica

(ANSAmed) - ROMA, 23 FEB - Si terrà ad Abu Dhabi il 27 febbraio, presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre, il primo Forum TradeTech. L'evento esplorerà le idee più originali e presenterà le ultime innovazioni della prossima generazione di tecnologie commerciali. Al forum partecipano funzionari governativi, pionieri della tecnologia e specialisti del commercio per condividere le conoscenze e le migliori pratiche sulle tecnologie commerciali. Tra i relatori figurano anche Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio Estero, B›rge Brende, presidente del World Economic Forum, oltre a una selezione di fondatori e leader delle più interessanti aziende TradeTech del mondo.L'evento esplorerà temi quali i modi migliori per potenziare l'ecosistema TradeTech, la digitalizzazione delle procedure doganali, il potenziamento delle piccole imprese coinvolte nel finanziamento del commercio, la logistica intelligente e la tecnologia per il commercio verde. È prevista anche una fiera TradeTech che presenterà le migliori aziende emergenti del settore e l'evento vedrà il lancio di nuove importanti iniziative.Gli Emirati Arabi hanno lanciato la TradeTech Global Initiative in collaborazione con il World Economic Forum in occasione della sua riunione annuale del 2023, con l'obiettivo di dare il via a una nuova era di crescita del commercio sfruttando tecnologie all'avanguardia come la blockchain, l'intelligenza artificiale (AI)."Il TradeTech Forum è un'opportunità per i leader del commercio globale di condividere intuizioni, esplorare aree di collaborazione e plasmare collettivamente il futuro del commercio globale", ha detto il ministro Al Zeyoudi. (ANSAmed).

