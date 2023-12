Tunisia: rimesse emigranti tunisini valgono 65% debito estero

TUNISI - I trasferimenti di valuta estera dei tunisini residenti all'estero (Tre) hanno raggiunto il valore di circa 7 miliardi di dinari tunisini (2,21 miliardi di euro circa) alla fine di ottobre 2023 e coprono il 65% del debito estero della Tunisia per l'anno in corso. Lo ha detto il direttore generale dell'Ufficio dei tunisini all'estero (Ote), Mounir Kharbi, in una dichiarazione ai media, a margine di un seminario organizzato dall'Ote sul tema "Gli investimenti dei tunisini all'estero e la componente istituzionale".



I trasferimenti in moneta dei Tre hanno mantenuto lo stesso livello rispetto all'anno 2022, ovvero circa 9 miliardi di dinari, un valore sufficiente per coprire l'intero debito estero, ha detto ancora Kharbi. Il valore degli investimenti dei tunisini residenti all'estero (1 milione 833mila tunisini) ha raggiunto circa 133 milioni di dinari nel 2022, avendo contribuito all'avvio di 1.504 progetti.



Questo seminario sugli investimenti dei tunisini all'estero e la componente istituzionale, organizzato sotto l'egida del ministero degli Affari Sociali, mira a riunire tutti gli attori del settore dello sviluppo con l'obiettivo di superare tutte le difficoltà e proporre soluzioni adeguate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA