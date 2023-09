Ue stanzia 127 milioni a Tunisia nell'ambito memorandum

BRUXELLES - A sostegno dell'attuazione del memorandum d'intesa con le autorità tunisine la Commissione europea annuncia oggi 60 milioni di sostegno al bilancio per la Tunisia e un pacchetto di assistenza operativa sulla migrazione per circa 67 milioni di euro, che saranno esborsati nei prossimi giorni, contrattualizzati e consegnati in tempi brevi. Questo primo pacchetto si basa sulla stretta cooperazione con Tunisi per quanto riguarda la repressione delle reti di trafficanti illegali. Lo ha annunciato la portavoce dell'esecutivo comunitario Ana Pisonero durante il briefing quotidiano con la stampa.

Di questi fondi un 'pacchetto migratorio' per 42 milioni di euro fa parte del memorandum d'intesa firmato con la Tunisia, mentre i 60 milioni di sostegni al bilancio di Tunisi provengono dai programmi comunitari per la ripresa economica del post covid, ha precisato la portavoce.



La Commissione "sta accelerando sia i programmi in corso che le azioni nell'ambito dell'assistenza" collegata al memorandum, ha spiegato. "Ci aiuteranno ad affrontare la situazione urgente che vediamo oggi a Lampedusa, in linea anche con il piano in 10 punti" annunciato. "Il pacchetto che annunciamo oggi combina sia l'assistenza in corso e nuova assistenza nell'ambito del pacchetto di sostegno". "I sostegni per quasi 67 milioni per le azioni migratorie saranno aggiudicati e consegnati rapidamente", ha aggiunto. Siamo "impegnati a portare avanti l'attuazione del memorandum dando priorità, nel campo della cooperazione in materia di migrazione, alla repressione delle reti di trafficanti e intensificando l'assistenza dell'Ue per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto tunisine, nonché il sostegno ai rimpatri dei volontari e al reinserimento dei migranti nei loro paesi di origine nel pieno rispetto".