Fonti, 'aiuti Ue alla Tunisia solo dopo un'intesa con l'Fmi'

BRUXELLES - Il pacchetto macrofinanziario di aiuti per la Tunisia, elaborato dalla Commissione Europea in vista del consiglio Affari Esteri di lunedì, potrà essere elargito solo se prima vi sarà un accordo del Paese guidato dal presidente Saied con il Fondo Monetario internazionale. Lo sostiene un'alta fonte diplomatica precisando che "la maggioranza degli Stati membri condivide questa linea".



L'impostazione viene confermata da un funzionario europeo molto vicino al dossier. "Concedere risorse senza riforme è abbastanza rischioso", dichiara. "I due programmi possono al limite correre in parallelo ma servono pre-condizioni politiche".