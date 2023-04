Abu Dhabi avvia fondo per aumentare il turismo di affari

(ANSAmed) - NAPOLI, 6 APR - Abu Dhabi ha aperto un nuovo fondo di contributi per migliorare l'ambiente degli eventi e aumentare gli incentivi ai turisti del mondo delle società e delle grandi imprese per recarsi nella capitale degli Emirati, in un piano per aumentare il settore dei convegni nel Paese. Il fondo porterà la cooperazione tra pubblico e privato in organizzazione di eventi B2B per portare nuovo sostegno economico agli organizzatori di covegni, alle agenzie e alle società internazionali per incoraggiare a scegliere nell'emirato per congressi.



Il nuovo ufficio che eroga i fondi sarà l'Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau (ADCEB) che nasce dal lavoro del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi e che ha firmato un accordo iniziale con l'Adnec Group, la società che è proprietaria e che gestisce l'Abu Dhabi National Exhibition Centre. La partnership è un passo "molto importante per rafforzare la nostra posizione di un Paese che è al top del livello mondiale come destinazione per gli eventi di business e convegni", ha detto al quotidiano The National Saleh Al Geziry, durettore generale del turismo alla DCT Abu Dhabi. "Possiamo creare i pacchetti per la destinazione che mostrano le parti migliori dell'emirato e una larga panoramica sugli eventi di alto profilo che si tengono ad Abu Dhabi".



Tra gli eventi già previsti ad Abu Dhabi ci sarà l'incontro annuale sugli investimenti il mese prossimo, che si focalizzerà su un aumento degli investimenti dall'estero e la diversificazione dell'economia del Paese in generale al di là del petrolio. Tra i grandi eventi attesi c'è ovviamente anche la Conferenza Onu sui Commerci e lo Sviluppo e il convegno del World Investment Forum ad ottobre. Abu Dhabi come centro internazionale per i meeting sta già "crescendo molto velocemente" con l'appoggio del governo che spinge per l'uso delle migliori strutture per i 'business events'. (ANSAmed).





