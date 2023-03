Grecia, nuovo salario minimo fissato a 780 euro da aprile

(ANSAmed) - ATENE, 17 MAR - A partire dal primo aprile, il salario minimo in Grecia sarà fissato a 780 euro, come annunciato dal premier Kyriakos Mitsotakis. Si tratta di un aumento del 9,4%, il terzo intervento di questo tipo attuato dal governo conservatore, insediatosi nel 2019, quando il salario minimo era fissato a 650 euro.



"Non mi faccio illusioni. Sappiamo che nel nostro Paese i salari sono ancora bassi, e sono ancora più sotto pressione a causa dell'inflazione" ha commentato Mitsotakis. "Questo nuovo aumento ovviamente non risolve il problema, ma certamente fornisce un sollievo molto significativo e soprattutto indica la nostra intenzione di migliorare i salari sia nel settore pubblico che in quello privato", ha dichiarato il premier greco.(ANSAmed).





