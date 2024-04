Getty restituisce alla Turchia una testa di bronzo rubata

(ANSAmed) - ROMA, 26 APR - Il Getty ha annunciato la restituzione alla Turchia di una testa di bronzo acquistata nel 1971 da un mercante di antichita' accusato di aver trafficato in beni archeologici scavati illegalmente.La decisione - ha reso noto il museo - e' stata presa "alla luce di nuove informazioni" fornite dall'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, secondo cui la testa, datata tra primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo, sarebbe stata rubata negli anni '60 a Bubon, un sito archeologico di epoca romana pesantemente saccheggiato. Né il museo né la procura hanno precisato quali siano le "nuove informazioni".L'ufficio specializzato del District Attorney di New York, guidato dall'ex colonnello Bogdanos, ha indagato in passato su manufatti trafugati a Bubon. Tra questi, una statua di Settimio Severo conservata al Metropolitan di New York e un'altra di Lucio Vero trovata in casa della collezionista (e membro del consiglio di amministrazione del Met) Shelby White.La testa del Getty, il cui corpo non e' stato identificato, fa parte di un gruppo di quattro pezzi venduti al museo californiano da Nicolas Koutoulakis, un gallerista morto nel 1996.Nel 2011 sempre il museo Getty ha restituito alla Grecia un rilievo acquistato da Koutoulakis per 20 mila dollari ma che faceva parte di una ghirlanda funeraria conservata in un museo greco. (ANSAmed).

