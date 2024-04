(ANSAmed) - TUNISI, 26 APR - E' andato al giornalista scrittore e filosofo Marcello Veneziani il premio Internazionale di giornalismo Ibla-Hammamet per il Medio Oriente 2023. Lo ha annunciato l'Associazione Italiani di Tunisia che dal 2020 lo assegna ai professionisti che maggiormente si sono distinti per serietà e competenza nel settore.A ritirare il premio, al Centro Congressi dell'hotel Sindbad di Hammamet, lo stesso Veneziani che in una sobria cerimonia ha illustrato al numeroso pubblico il suo importante percorso di intellettuale, scrittore e giornalista. Veneziani è in Tunisia per partecipare alla 38a edizione della Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, ove quest'anno l'Italia è Paese ospite d'onore.(ANSAmed).

