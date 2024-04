Inaugurata la Fiera Internazionale del Libro di Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Il presidente tunisino Kais Saied ha inaugurato la 38ma Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, il più importante evento letterario culturale della regione, un'edizione in cui l'Italia, è il Paese ospite d'onore.A tagliare il nastro del Padiglione Italia il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la direttrice generale Biblioteche e diritto d'autore del ministero della Cultura, Paola Passarelli, insieme all'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas."Un'importante occasione per ribadire, attraverso la cultura, il profondo legame tra il nostro Paese e la Tunisia" ha scritto su X Valditara che ha avuto anche un "incontro molto cordiale con il presidente tunisino Kaïs Saïed nel solco della forte partnership a 360 gradi tra Italia e Tunisia".La visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla Fiera è annunciata il 27 aprile. Il 20 aprile sarà presentato, il Rapporto dell'Associazione Italiana Editori sull'editoria italiana e, a seguire, gli incontri delle case editrici italiane con i professionisti del panorama editoriale tunisino, tra cui le cinquanta case editrici locali coinvolte."Anima mediterranea" è il tema del programma culturale italiano che sarà affrontato in incontri, dialoghi, tavole rotonde e laboratori per bambini e ragazzi dagli autori ospiti tra i quali Roberto Alajmo, Marino Bartoletti, Maria Borio, Pierfranco Bruni, Alfonso Campisi, Matteo Collura, Giuseppe Conte, Silvia Finzi, Roberto Mercadini, Claudio Pozzani, Tiziana Romanin, Evelina Santangelo e Marcello Veneziani.La presenza a Tunisi è resa possibile grazie al sostegno del ministero degli Esteri con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, il ministero della Cultura, l'Ice (l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), il centro per il libro e la lettura e alla collaborazione dell'associazione Italiana Editori (Aie) che si avvale dell'agenzia Ex Libris.(ANSAmed).

