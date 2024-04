Al via a Irbid la conferenza sull'istruzione e le risorse umane

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - Si è aperta stamane, presso il Centro Culturale di Irbid, in Giordania, la terza conferenza internazionale 'Visioni future sull'istruzione e le risorse umane', organizzata dalla società giordana per l'educazione sociale e nazionale in collaborazione con il Centro linguistico dell'Università tunisina di Monastir.Nel discorso di apertura dell'evento di 3 giorni, scrive l'agenzia Petra, il presidente della conferenza, Ibrahim Al-Qaoud, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di mobilitare le risorse intellettuali e umane e di offrire l'opportunità di incontrare e ascoltare gli esperti e discutere le esperienze più recenti attraverso sessioni e workshop. Ha quindi sottolineato che le risorse umane sono il capitale e la vera risorsa di un'economia e di una gestione della conoscenza. Il segretario generale del ministero dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, Mamoun Dibbi', ha esortato a promuovere una cultura della creatività, a fornire l'opportunità di scambiare esperienze e a promuovere lo sviluppo delle risorse umane, nonché a investire nei giovani e a metterli in condizione di diventare i futuri leader. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA