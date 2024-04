Tunisia: IX Festival Internazionale di Poesia a Sidi Bou Said

(ANSAmed) - TUNISI, 05 APR - Con un programma ricco di ospiti prestigiosi in una cornice naturale magnifica quale quella del villaggio in stile arabo-andaluso di Sidi Bou Said, si terrà dal 25 al 28 aprile la nona edizione del Festival Internazionale di Poesia di Sidi Bou Said, manifestazione dedicata alla poesia ma aperta anche ad altre forme letterarie e alla musica, negli anni affermatasi come il più importante festival del genere nella sponda sud del Mediterraneo.L'evento si aprirà al Palais Ennejma Ezzahra con uno spettacolo musicale di Mohamed Ali Ben Cheikh e Haifa Ameur, e le letture di poesie dei poeti ospiti, provenienti da 11 paesi, ovvero Achref Kerkeni (Tunisia), Valérie Forgues (Quebec), Francis Combes (Francia), Rati Saxena ( India), Linda Nassar (Libano), Raed Wahesh (Siria-Palestina), Deema Mahmoud (Egitto), José Sarria (Spagna), Fadwa Zayani (Marocco), Amer Taieb (Iraq) e il genovese Claudio Pozzani.Organizzato in collaborazione con il ministero tunisino degli Affari Culturali e il sostegno delle ambasciate di Canada, Svizzera e Spagna, nonché dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Institut Français de Tunis (Ift) , il programma del festival prevede vari eventi all'Ennejma Ezzahra e al Selma Galleria Feriani. In programma anche una serata di amicizia Tunisia-Québec. Il poeta genovese Claudio Pozzani parteciperà anche il 26 aprile ad un evento letterario alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, ove quest'anno l'Italia è il Paese ospite d'onore. Intitolato "Parole spalancate" e moderato da Raimondo Fassa, l'incontro sarà l'occasione per l'autore, partendo dalle riflessioni del suo ultimo "Confessioni di un misantropo", per raccontare al pubblico di Tunisi sé stesso e il mondo, anzi, i mondi, di cui fa parte. (ANSAmed).

