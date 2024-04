Inaugurato a Gerusalemme il 'Violinone' di Leo Contini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 APR - Nell'ambito degli eventi per i 75 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Israele e' stata inaugurata presso l'Accademia di Musica e Danza di Gerusalemme l'installazione dell'artista Leo Contini 'Violinone', donata dalla famiglia dell'artista presente all'inaugurazione. Lo ha fatto sapere l'ambasciata italiana in Israele sottolineando che "l'installazione sarà esposta permanentemente all'Accademia come ulteriore concreto tassello di 75 anni di relazioni forti e amichevoli tra i due popoli".Leo Contini - è stato ricordato - è uno dei principali artisti italo-israeliani: ha esposto alla Biennale di Venezia ed è presente con sue opere anche presso l'Israeli Museum di Gerusalemme."L'eredità di Contini - detto l'ambasciatore italiano Sergio Barbanti - ci ricorda come attraverso la sperimentazione artistica e la contaminazione culturale si possano unire persone e popoli. Un concetto alla base della capacità italiana di strutturare relazioni profonde e autentiche". Barbanti ha rivolto poi "un pensiero di vicinanza agli ostaggi, alle loro famiglie e indistintamente a tutti coloro che soffrono in questo momento difficile evidenziando come la cultura possa farsi strumento di pace". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA