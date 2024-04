A Tunisi rassegna di corti sul tema della migrazione

(ANSAmed) - TUNISI, 03 APR - Una serie di proiezioni sul tema della migrazione con cortometraggi provenienti da vari paesi africani aderenti al progetto "10 Sguardi sulla Migrazione", la maggior parte dei quali mai proiettati prima in Tunisia, si svolgerà al Cinémadart, Cartagine, il 4 aprile. Organizzato su iniziativa della Rosa Luxemburg Stiftung, ufficio Nord Africa, questo evento fa parte del progetto "10 views on Migration" che mira a creare un punto di vista alternativo sulla migrazione e sui rifugiati, oltre gli stereotipi.Attraverso il potere del cinema, il pubblico viene informato e attratto dalla comprensione delle diverse realtà della vita degli immigrati e dei rifugiati. Il programma della serata comprende la proiezione di nove film provenienti da Tunisia, Algeria, Gibuti, Gambia, Mali, Senegal, Egitto, Sud Africa e Camerun. L'evento vedrà anche l'inaugurazione della mostra "10 views on Migration", che presenta diversi punti di vista di giovani cineasti africani sulla migrazione dentro e fuori il continente. L'accento sarà posto su prospettive ed esperienze che raramente compaiono nel mainstream dei media internazionali, come le dimensioni della migrazione in Africa e la capacità di azione e creatività dei migranti. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA