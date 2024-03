Marrakech capitale della distillazione dei fiori d'arancio

(di Olga Piscitelli) (ANSAmed) - MARRAKECH, 19 MAR - Marrakech fino al 26 marzo si trasforma nella capitale della distillazione del fiore di zagara.Un piccolo festival che si rinnova da 12 anni porta sotto i riflettori la 'Zahria', la distillazione dei fiori d'arancio.Una pratica che si tramanda di madre in figlia e si compie in ogni casa proprio in questo periodo, per celebrare l'arrivo della primavera. Il festival che gli dedica l'associazione Al-Muniya di Marrakech ha avuto il merito di accendere i riflettori e trasformare la tradizione popolare in evento di cultura. Tanto che quest'anno, la Zahria è inserita nel programma di 'Marrakech, capitale della cultura nel mondo islamico nel 2024' e da qualche anno è un appuntamento che interessa accademici, ricercatori, farmacisti, profumieri e commercianti in generale. 'Taqtar Zhar', che rappresenta il cerimoniale legato alla distillazione dei fiori d'arancio per celebrare l'arrivo della primavera, è un rito ancestrale che si perde nella storia delle tradizioni ma viene perpetrato ogni anno anche dalle singole famiglie. Un seminario guidato da Malika Abbadi, ex insegnante di Scienze della Vita e della Terra (SVT), con al suo attivo competenze legate a questo autentico patrimonio marocchino, ha illustrato l'origine di questa tradizione che dal 2022 fa parte del patrimonio culturale Icesco del mondo islamico.Jaâfar Kansoussi, presidente dell'Associazione Al-Muniya, sottolinea anche come si stia assistendo al passaggio della Zahria dal mondo privato della famiglia a quello delle cooperative, associazioni e luoghi culturali come i musei.L'associazione, dice ancora Kansoussu, ha contribuito a trasformare ulteriormente questa cerimonia familiare e privata in un grande evento pubblico, culturale e festivo, e ha soprattutto reso omaggio alle donne che hanno mantenuto e perpetuato questa tradizione secolare.Organizzata in collaborazione con il Ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione, il Consiglio della Regione Marrakech-Safi, il comune di Marrakech, nonché con diversi attori istituzionali e privati, questa 12a edizione, che si è aperta nei giorni scorsi proseguirà fino al 26 marzo, prevede il organizzazione di numerose "majliss", le pratiche cerimoniali per la distillazione dei fiori d'arancio in scuole e palazzi, luoghi culturali dal forte simbolismo, oltre a spettacoli e corsi pratici di introduzione alla distillazione.L'ambizione dell'Associazione Al Muniya, promotrice dell'evento insieme al Ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione, è di riuscire a inserire la Zahria nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA