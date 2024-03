'Tools For After', mostra sul design italiano a Beirut

ROMA - In occasione della Giornata del Design Italiano 2024, l'Istituto Italiano di Cultura di Beirut - insieme all' Associazione Sursock Palace e all'ALBA-Académie Libanaise des Beaux-Arts - ha organizzato la mostra 'Tools For After', un'esposizione - inaugurata il 14 marzo e aperta al pubblico fino al prossimo 7 aprile - che fa il punto sull'innovazione della cultura del progetto in Italia con oggetti reali, immagini e filmati.

La mostra presenta un'accurata selezione di proposte di ultima generazione - comprendente progetti e prodotti del nuovo design italiano - che rappresentano una risposta alle domande sui possibili scenari che apre l'Andropocene. Quindi, non solo prodotti ma anche prototipi, progetti, scenari e proposte che tengono conto delle sfide della sostenibilità più all'avanguardia. Saranno inoltre esposti progetti selezionati di studenti di scuole di design e architettura italiane, in rappresentanza delle proposte della nuova generazione dei futuri progettisti.

La mostra è divisa in quattro sezioni: LIFE (ispirata ad oggetti quali animali, piante, forme viventi che hanno una vita interiore propria), PALEO (illustra il fascino della preistoria calata nel mondo contemporaneo), TOOLS (presenta invenzioni, strategie e ricerca di materiali che immaginano un cambio del reale) e MAPS (traccia in itinere sentieri e cammini possibili per nuovi progetti).





