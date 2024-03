Ad Amman, una mostra d'arte evidenzia i diversi talenti arabi

ROMA - Un'accattivante serie di espressioni artistiche, che oscillano tra realtà, sogno e immaginazione, abbellisce le sale dell'edificio della missione dell'Unione Europea in Giordania.

La mostra, inaugurata domenica e che chiuderà alla fine dell'anno, porta i visitatori in un viaggio attraverso i regni della creatività araba. Inaugurata dal ministro della Cultura Haifa Al-Najjar, l'evento ha visto la presenza di Pierre-Christophe Chatzisavas, capo delegazione dell'Unione Europea in Giordania, e di un gruppo di appassionati d'arte.

L'esibizione, che presenta le opere di 22 artisti visivi arabi provenienti da Giordania, Palestina, Arabia Saudita, Marocco, Egitto, Sudan, Libano, Yemen, Siria, Bahrain, Kuwait, Tunisia e Iraq, presenta una collezione di 30 dipinti della famiglia Wahbeh.

"La nostra presenza oggi al Palazzo della Missione dell'Unione Europea, in mezzo a questa grande celebrazione della creatività araba, trasmette un messaggio artistico potente: l'arte d'impatto trascende le frontiere", ha osservato il ministro della Cultura, scrive l'agenzia Petra.

"Questi trenta dipinti testimoniano la ricchezza del pensiero arabo, unito da un filo culturale comune". Nell'elogiare le opere esposte, Christophe ha sottolineato gli sforzi della Giordania nel coltivare il suo paesaggio artistico e nel favorire i collegamenti con gli artisti di tutto il mondo, cosa che, ha affermato, arricchisce la scena artistica globale. Il collezionista Hassan Wahbeh ha sottolineato che il prolungamento della mostra per un anno mira a fornire ai visitatori europei in Giordania l'opportunità di approfondire le capacità e le prospettive degli artisti arabi.





