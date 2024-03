L'École française de Rome inaugura con il Med i nuovi eventi

(ANSAmed) - ROMA, 05 MAR - L'École française de Rome presenta le novità del suo programma di incontri e l'agenda eventi di marzo-aprile 2024, ad accesso gratuito, partendo dal Mediterraneo. Fondata nel 1875 e attiva in Italia nell'ambito della ricerca e nel campo storico, archeologico e delle scienze umane, l'École française de Rome nelle sue sedi a Palazzo Farnese e a Piazza Navona rappresenta un punto di riferimento culturale della Capitale e sviluppa il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale con i partner in Italia e nell'area mediterranea."Siamo già entrati nel periodo di celebrazione del suo cento cinquantenario che si chiuderà a dicembre 2025, al compimento dell'anniversario - ricorda Brigitte Marin, direttrice dell'École française de Rome - Continueremo ad organizzare costantemente un programma di cultura scientifica molto ampio tra seminari, mostre e incontri internazionali anche aperti al pubblico e ad accesso libero, presso la storica sede di Piazza Navona 62, mirati a condividere con tutti l'attualità e i dibattiti sulle grandi questioni del nostro tempo a Roma".Le iniziative più rilevanti che popolano i mesi di marzo e aprile sono state aperte da quella odierna relativa a un seminario di scienze sociali dedicato al libro Méditerranées.Une histoire des mobilités humaines (1492-1750) con uno degli autori, Mathieu Grenet, e i membri scientifici dell'École, Lana Martysheva e Thibault Bechini. L'appuntamento è stato un'occasione per riflettere sull'ampia gamma delle mobilità mediterranee dalla fine del XV alla metà del XVIII secolo, dalle espulsioni di massa delle popolazioni ebraiche e musulmane dalla penisola iberica agli spostamenti di mercanti e marinai abituati a frequentare porti, città e scali per le necessità del commercio. Si è offerta così una sintesi della storia recente delle migrazioni e della condizione degli stranieri nel mondo mediterraneo dell'epoca moderna.Domani 6 marzo toccherà al tema Storia moderna e la Rota Romana dalle 17.00 alle 19.00 (anche online), mentre il 7 marzo alle 17.00 si tratterà l'Italia e la Storia medievale, quest'ultima scandagliata insieme al ruolo delle donne il 18 e il 19 marzo. Sempre il 19 marzo, dalle 17.00 alle 19.00, sarà dato spazio alla Storia moderna e contemporanea con la Chiesa e Pio XII durante l'occupazione, cui si potrà partecipare anche online.Il 21 e 22 marzo si torna nel Mediterraneo, analizzato insieme al ruolo delle donne e alle religioni in un dialogo tra scienze umane e teologia nell'ambito della Storia moderna e contemporanea, mentre Archeologia e Ostia occuperanno le giornate 21-23 marzo dalle 9.00 alle 18.00. Chiesa, anticlericalismo e diplomazia, infine, saranno i temi analizzati il 10 aprile dalle 17.00 alle 19.00.Gli appuntamenti - alcuni dei quali prevedono un'iscrizione - possono essere consultati nel dettaglio visitando il sito web dell'École française de Rome. (ANSAmed).

