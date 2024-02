A Riad 'Imagine Picasso', mostra interattiva sul pittore spagnolo

ROMA - Si è aperta a Riad, in Arabia Saudita, la mostra 'Imagine Picasso', dedicata all'artista spagnolo che ha contribuito allo sviluppo del movimento cubista e considerato uno degli artisti più significativi del XX secolo.



Nell'ambito della mostra, aperta fino al 3 marzo, vengono proiettate oltre 200 opere del celebre pittore, scrive Arab News.



Oltre a vedere le proiezioni dei suoi dipinti, la mostra copre i vari periodi e temi di Picasso, compresi i suoi primi lavori e quelli successivi, consentendo ai visitatori di immergersi in profondità nel mondo di questo artista iconico.



Utilizzando le più recenti tecniche di visualizzazione, la mostra esplora il mondo di Pablo Picasso da una nuova prospettiva creativa.



Non solo offre un'esperienza educativa in arabo e in inglese, ma anche una presentazione che permette ai visitatori di vedere l'arte sotto una nuova luce. L'aspetto più affascinante di "Imagine Picasso" è una lunga parete ricoperta di immagini di oltre 200 dipinti selezionati per questa mostra. Sono inclusi i titoli, le date e le residenze.



Lo scopo principale della mostra immersiva, secondo gli organizatori, è quello di creare un ambiente accessibile a tutti, indipendentemente dall'età, dalla lingua o dalla cultura, e di incoraggiare sentimenti, sogni e pensieri anche nei visitatori più giovani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA