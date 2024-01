TUNISI - Il film Les Filles d'Olfa (Four Daughters) della regista tunisina Kaouther Ben Hania è entrato nella cinquina finale degli Oscar per la categoria documentari.



Les Filles d'Olfa ha vinto tre premi al Festival di Cannes ed è stato premiato come miglior film internazionale al Festival del cinema di Monaco. Era entrato anche nella shortlist nella categoria lungometraggi.





