Cultura ebraica e indipendenza Algeria a École française de Rome

La comunità e cultura ebraica saranno al centro di due eventi della stagione autunnale dell'Ecole francaise de Rome, che riprende le attività e annuncia il rinnovo del mandato quadriennale di Brigitte Marin come direttrice, avvenuto a partire da questo mese. Si parte domani a Trieste con il workshop internazionale del progetto Spazidentità su 'Collezioni artistiche e donazioni nelle comunità ebraiche in Italia ed Europa' nel lungo Ottocento fino al fascismo. Poi l'11 settembre, a Roma, Judith Schlanger, specialista di manoscritti ebraici e di storia del libro, organizza l'incontro 'Dal frammento al libro: manoscritti ebraici nell'Italia medievale' nell'era digitale, una prima tappa per il progetto Culture-Scribale.



L'Algeria e la storia contemporanea saranno invece protagoniste il 10 ottobre, ore 18.00, presso l'Institut français Centre Saint-Louis di Roma, con la tavola rotonda sulla 'Chiesa e l'indipendenza dell'Algeria', con Marialuisa Lucia Sergio, autrice del libro 'Pio XII e l'indipendenza algerina: la Chiesa cattolica nella decolonizzazione dell'Africa francese' (edito da Studium, 2022). La presentazione si svolgerà in francese e in italiano.



Il ciclo annuale di incontri sugli archivi del Pontificato di Pio XII riprenderà invece il 22 settembre nella sede dell'École française de Rome a piazza Navona 62. Sono disponibili online i podcast del ciclo 2022-2023 concluso a luglio.



Con la guida di Brigitte Marin, l'istituto francese prosegue l'obiettivo di rappresentare un riferimento culturale d'eccellenza nella Città Eterna coinvolgendo anche il pubblico, sviluppando il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale con i partner in Italia e nel Mediterraneo.



La stagione autunnale 2023 prevede un calendario ricco di appuntamenti gratuiti dentro e fuori dall'École française de Rome. Da settembre a dicembre, il programma esplorerà storia, patrimonio e archeologia dell'Italia e del Mediterraneo, darà visibilità alle ricerche su territori, comunità e cittadinanza, nonché allo studio dell'Italia nel mondo.



Dal 25 al 27 ottobre, l'École française de Rome organizza un convegno internazionale su 'Ellenismo: il Lazio in Italia e nel Mediterraneo. Forme, processi e idee', in partenariato con la Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi dell'Aquila, la British School at Rome, il Deutsches Archäologisches Institut Rom, l'Escuela Espaňola de Historia y Arqueología en Roma e il Parco archeologico di Ostia antica.



Il programma proseguirà con il convegno internazionale di storia romana 'Gli entourage e il potere nel mondo romano', organizzato all'École française e alla Sapienza Università di Roma dall'8 al 10 novembre.



Molto attese il 23 e 24 settembre a Roma le consuete aperture per le Giornate europee del patrimonio, con la visita della biblioteca a palazzo Farnese e la presentazione di cantieri archeologici.



Frutto di ricerche iniziate in seguito al grande restauro della Galleria dei Carracci realizzato al Palazzo Farnese di Roma, l'équipe di ricercatori, storici dell'arte e restauratori si riunirà il 9 novembre a piazza Navona 62 per una giornata di studi su 'la tecnica di esecuzione attorno ai Carracci'.



Il 2023 si concluderà con l'appuntamento dedicato alla storia delle biblioteche di ricerca a Roma, alle origini di un'eccezionale collezione documentaria (1860-1930).



Co-organizzato con la British School at Rome, l'evento si svolgerà il prossimo 1° dicembre a piazza Navona 62, nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell'École française de Rome. Tutti gli eventi sono gratuiti e gli incontri potranno essere in lingua francese e/o italiana.





