Mostra Venezia, aperto bando a workshop per cineasti africani

(ANSAmed) - VENEZIA, 15 MAR - Viene lanciato oggi, sul sito web della Biennale di Venezia, il bando dell'11/a edizione del workshop "Final Cut in Venice", che avrà luogo dal 3 al 5 settembre nell'ambito del Venice Production Bridge della 80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Dal 2013 Final Cut in Venice fornisce un aiuto concreto al completamento di film di qualità provenienti dall'Africa, da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, e ha rappresentato una fucina di talenti e premi.



Per partecipare all'11/o Final Cut in Venice è necessario compilare la scheda di preselezione online e inviare i materiali indicati all'indirizzo finalcut@labiennale.org entro il 19 giugno prossimo. L'evento consisterà in tre giornate di lavoro (dal 3 al 5 settembre) in cui fino a sei film selezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Sono previsti momenti di networking, incontri e riunioni in cui i registi e produttori potranno confrontarsi con i partecipanti al workshop. Incontri individuali tra i team dei film selezionati e i professionisti saranno organizzati il 5 settembre. Le giornate di lavoro prevedono la proiezione dei materiali dei film selezionati alla presenza dei registi e dei produttori. Alle proiezioni saranno ammessi solo i professionisti con accredito Industry: produttori, distributori, esercenti, buyer, programmatori di festival, rappresentanti delle istituzioni e altri eventuali preventivamente invitati dalla Direzione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Il Venice Production Bridge è cofinanziato dal fondo Media della Commissione Europea.



(ANSAmed).





