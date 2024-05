Emirati ancora flagellati dal maltempo, caos allo scalo di Dubai

(ANSAmed) - ROMA, 02 MAG - Torna la tempesta negli Emirati.L'aeroporto di Dubai, il secondo scalo internazionale più trafficato al mondo, è stato costretto a cancellare e ritardare diversi voli in arrivo e in partenza. Lo riferisce il sito della Cnn. Le forti piogge hanno anche costretto molti lavoratori e studenti a rimanere a casa. Si tratta di un'ondata di maltempo che arriva appena due settimane dopo che le precipitazioni da record hanno provocato enormi inondazioni in diverse parti del paese e nel vicino Oman, causando la morte di almeno quattro persone negli Emirati e almeno altre 19 persone in Oman, tra cui 10 bambini il cui scuolabus è stato travolto dal diluvio.(ANSAmed).

