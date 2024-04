Ong, 5 pastori siriani feriti sul Golan da spari israeliani

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - Cinque pastori siriani sono rimasti feriti nelle ultime ore nella Siria sud-occidentale da colpi di arma da fuoco esplosi da militari israeliani sulle Alture contese del Golan.Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i pastori si trovavano nei pressi della linea di demarcazione tra Siria e Israele nella regione di Qunaytra. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati dal lato israeliano delle Alture, riferisce l'Osservatorio.Tutti e cinque i pastori erano originari della cittadina di Saida, a ridosso del filo spinato che segue la linea del cessate il fuoco tra Siria e Israele risalente al 1974.In quella zona sono dispiegati militari russi. E il 27 febbraio scorso, non lontano dall'area dove sono rimasti feriti oggi i pastori siriani, un colonnello dell'esercito governativo siriano era rimasto ucciso in un attentato compiuto con un ordigno esplosivo posto sul ciglio della strada tra Ghadir al Bustan e Nasiriya. (ANSAmed).

