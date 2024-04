Tunisia, migranti sgomberati dalla regione di Sfax

(ANSAmed) - TUNISI, 24 APR - Una vasta operazione delle forze di sicurezza tunisine ha consentito lo sgombero di diversi accampamenti di migranti subsahariani nelle delegazioni di El Amra e Jebeniana, nel governatorato di Sfax. Lo ha detto alla radio locale Mosaique Fm il primo delegato responsabile degli affari del governatorato di Sfax, Mohamed Nafti Kaddouda, assicurando che "un certo numero di migranti irregolari di paesi dell'Africa subsahariana nelle delegazioni di Jebeniana e El Amra sono stati espulsi" e sottolineando come da tempo "un certo numero di residenti si è lamentato degli attacchi alle loro proprietà e della loro impossibilità di sfruttare le proprie terre." Kaddouda ha aggiunto che "il massiccio intervento delle forze di sicurezza dimostra la capacità dello Stato di proteggere i diritti delle persone, così come il fatto che la Tunisia non esita ad imporre e mantenere la pace sociale". In una dichiarazione rilasciata a Mosaïque Fm, il pubblico ministero e portavoce del Tribunale di Sfax, Hichem Ben Ayad, ha precisato che le località di Jebeniana e El Amra sono teatro di scontri occasionali e di un clima di tensione dovuto alla presenza di un vasto numero di migranti irregolari provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana. e che sono state registrate denunce per reati relativi ad invasioni della proprietà privata, in particolare terreni agricoli.Il procuratore ha anche aggiunto che sono state aperte indagini su episodi di violenza avvenuti tra residenti locali e migranti che hanno costretto le forze di sicurezza ad intervenire per ristabilire l'ordine nei giorni scorsi. Nella regione di El Amra, non lontano da Sfax, sono soliti stazionare negli ultimi mesi diverse centinaia di subsahariani in attesa dell'occasione propizia per tentare di raggiungere le coste italiane. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA