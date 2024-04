Israele, uccisi in Libano due importanti membri Hezbollah

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che in attacchi aerei durante la notte e questa mattina nel sud del Libano sono stati uccisi due importanti membri dei gruppi militari di Hezbollah ritenuti "centrali" negli attacchi a Israele, come riferisce Times of Israel.L'obiettivo dell'attacco con droni di questa mattina ad Aadloun, vicino alla città costiera di Tiro, era Hussein Azqul, che secondo l'Idf era un importante terrorista nell'unità di difesa aerea di Hezbollah: Azqul, secondo l'Idf, ha preso parte alla pianificazione e all'esecuzione di una serie di attività terroristiche".Secondo l'esercito la sua morte è un "colpo significativo" per l'unità di difesa aerea di Hezbollah. Un altro attacco nel sud del Libano, afferma l'esercito israeliano, ha ucciso Muhammad Attiya, membro dell'unità aerea della forza d'élite Radwan di Hezbollah. "Attiya era coinvolto nella preparazione e nell'esecuzione di attacchi terroristici contro Israele".Hezbollah ha confermato la morte sia di Azqul che di Attiya, riporta Times of Israel. La loro morte porta a 287 il bilancio delle vittime di Hezbollah da quando è iniziata la guerra a Gaza.

