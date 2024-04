A Monastir il forum delle artiste tunisine

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Dal 25 al 28 aprile, Monastir ospiterà la 20a edizione del 'forum nazionale delle donne creatrici impegnate nell'espressione artistica'. Organizzato dal complesso culturale di Monastir, sotto la supervisione del ministero tunisino della Cultura questo prestigioso evento metterà in risalto il talento e il contributo delle donne artiste nel campo della creazione.L'evento riunirà donne creatrici di tutte le arti, offrendo una piattaforma unica di scambio e condivisione di esperienze.Sotto la supervisione dei professori Sami Bechir e Hamda Bouden, verranno presentati certificati e testimonianze ispiratrici sulla creatività femminile, evidenziando il ruolo essenziale delle donne nel campo artistico. Le partecipanti avranno la possibilità di partecipare a una serie di laboratori, come il 'Tanit e l'icona della creatività nell'era digitale' che si terrà al Palazzo Rabat a Monastir.Altri laboratori, come la pittura sull'acqua chiamata 'bru art' supervisionato da Zahra Zarrouk, il laboratorio 'Grafico' guidato da Hala El Hadili, quello di mosaico animato da Karim Karim e il laboratorio di stampa monotipo diretto da Mohamed Baraka, permetteranno alle partecipanti di esplorare nuove tecniche artistiche, si legge in una nota stampa. Inoltre, verrà reso un omaggio commovente alle pioniere della creatività, così come allo spirito della compianta Amima Issa e del defunto Yassine Kallela, che hanno entrambi lasciato il loro segno all'interno del complesso culturale di Monastir.Il forum nazionale delle donne creatrici impegnate nell'espressione artistica è un evento di grande importanza che celebra il contributo inestimabile delle artiste in Tunisia.Questa 20a edizione, a Monastir, promette di essere un evento memorabile che mette in luce la creatività femminile in tutta la sua diversità. Un momento forte di condivisione, scoperta e ispirazione, che riunendo artiste di tutti i settori, contribuisce rafforzare la visibilità delle donne nel campo artistico e favorire la loro ispirazione creativa. (ANSAmed).

