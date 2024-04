Odissea di migranti siriani tra Libano e Cipro

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAmed) - ROMA, 18 APR - Diverse centinaia di persone, per lo più siriane, che cercavano di entrare irregolarmente a Cipro dal Libano, sono state intercettate dalle autorità cipriote e rispedite indietro verso il Libano, dove nelle ultime settimane si sono inasprite le tensioni sociali contro i profughi siriani.La denuncia giunge dall'avvocato libanese Muhammad Sabluh, che a Tripoli, nel nord del paese afflitto dalla peggiore crisi economica della sua storia, svolge da anni un faticoso lavoro di sostegno legale ai migranti siriani.Secondo Sabluh e i media libanesi, è difficile quantificare con precisione il numero di persone ancora intrappolate nel tratto di mare tra Cipro e le coste libanesi. "Ma sono certamente molte", scrive il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour.I media ciprioti parlano di cinque imbarcazioni con 500 migranti, mentre l'ONG Alarm Phone denuncia il rifiuto delle autorità cipriote di lanciare operazioni di soccorso. Alarm Phone da giorni mantiene contatti con i passeggeri di quattro imbarcazioni.Dal 12 aprile, molti migranti sono rimasti bloccati nelle acque territoriali di Cipro, senza cibo, acqua o benzina. Alcuni hanno anche denunciato minacce con armi da fuoco da parte della polizia cipriota, che li avrebbe incitati a tornare in Siria, riferiscono media libanesi.L'Orient-Le Jour ha intervistato il fratello di uno dei migranti siriani partiti dal Libano e ora ancora in mare. Bassem - questo lo pseudonimo dell'intervistato - racconta che suo fratello Ziad, un tecnico che vive da oltre dieci anni in Libano, è stato spinto a tentare la fuga dopo essere stato vittima a nord di Beirut di un attacco razzista."Ma il sogno di un esilio sicuro è svanito a poche miglia dalle coste cipriote", scrive il giornale. "Sono arrivati ieri mattina nelle acque territoriali di Cipro - afferma Bassem - ma i guardacoste (ciprioti) li hanno trattenuti per due giorni prima di dargli il necessario per tornare indietro" verso il Libano.L'avvocato Sabluh riferisce che una delle tre imbarcazioni arrivate in Libano da Cipro è stata sequestrata dall'esercito, "con il rischio che i passeggeri vengano ora deportati in Siria". Molti, secondo Bassem, sono ricercati dal governo di Damasco.L'ONG Alarm Phone esprime preoccupazione per il destino di coloro che non sono tornati in Libano, riferendo che alcuni temono di morire di fame. "È una violazione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e mette in pericolo le loro vite", afferma l'ONG, denunciando "un gioco crudele" tra Libano e Cipro.Intanto, le autorità di Cipro hanno sospeso l'elaborazione delle richieste d'asilo da parte dei siriani. "Se avessimo saputo, mio fratello non sarebbe mai partito", conclude Bassem.Un recente protocollo tra Cipro e il Libano mira a limitare le partenze e facilitare i rientri, con Cipro che cerca un accordo ufficiale con l'UE per trasferire i rifugiati in "zone sicure" in Siria, nonostante le segnalazioni di arresti e sparizioni forzate nel paese martoriato da più di 13 anni di conflitto intestino e regionale. (ANSAmed).

