Il Marocco torna all'ora GMT+1 a partire da domenica notte

(ANSAmed) - RABAT, 12 APR - Il Marocco torna all'orario GMT+1 domenica 14 aprile 2024 alle 2:00, spostando l'ora avanti di 60 minuti. Rispetto all'Italia ci sarà dunque una differenza di un'ora, invece che le due del mese di Ramadan. Con la fine del Ramadan dunque si torna all'ora solare, come ha annunciato il Ministero della transizione digitale e della riforma amministrativa. Un decreto del 2018 fissa infatti l'ora solare come orario di base e imposta il cambio di ora solo per il mese di Ramadan, quando è necessario per accorciare i tempi alla rottura del digiuno. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA