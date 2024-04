(ANSAmed) - RABAT, 10 APR - Assalto alla barriera di Sebta, l'enclave spagnola in Marocco. In 200, quasi tutti migranti subsahariani, hanno tentato di sfondare la rete metallica in località Oued Lakhloute, nelle prime ore dell'alba.Forse approfittando del clima di festa, dopo la fine del Ramadan, i migranti hanno tentato la fuga, cercando di scalare l'alta rete metallica che fa da confine tra il territorio marocchino e quello spagnolo. La prefettura di M'diq Fnideq che ha intercettato e bloccato i migranti assicura che l'operazione si è svolta senza incidenti, e che si sono registrati solo alcuni "feriti lievi" tra poliziotti e migranti. (ANSAmed).

