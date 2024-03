Medico su nave Vulcano, 'bimbi con traumi e lutti da elaborare'

(ANSAmed) - AREZZO, 29 MAR - Non solo le ferite di guerra nel corpo, ma anche "ferite dello spirito": sono quelle riportate da chi, nella Striscia di Gaza, ha subito lesioni, come testimonia Decio Viscidi, medico anestesista che dall'1 al 28 dicembre scorsi ha fatto parte dell'equipe chirurgica della nave ospedale Vulcano della Marina militare italiana. Viscidi, tenente di vascello della riserva selezionata, lavora all'ospedale San Donato di Arezzo, come riporta la Asl Toscana Sud Est che gli ha concesso di partecipare all'operazione umanitaria. "E' stato importante, è un'esperienza che rifarei", afferma.Sulla nave Vulcano, spiega la Asl, sono stati curati sia bambini, molti dei quali con amputazioni subite in Palestina oltre a lesioni e ferite addominali, sia pazienti adulti con lesioni complesse. Fra gli interventi effettuati dall'equipe, di cui ha fatto parte Viscidi, anche il trapianto di un nervo periferico per restituire ad una donna l'uso parziale di un arto compromesso durante un bombardamento. L'equipe ha anche assistito alla nascita della piccola Ilin, partorita da una donna palestinese di Gaza che era a bordo della nave per assistere l'altra figlia rimasta ferita."Durante la mia attività di medico ospedaliero - afferma Viscidi - ho visto molti traumi complessi ma mai ferite di guerra. Queste persone non avevano solo le ferite visibili, che abbiamo curato, ma anche quelle non visibili fatte di traumi, di lutti da elaborare e di storie da raccontare". Il medico ha portato con sé in Italia le foto dei disegni fatti dai bambini curati sulla Vulcano: molti di loro poi si sono rifugiati in Qatar. "Attraverso i social sono rimasto in contatto con molte delle persone che ho curato - spiega ancora Viscidi - e ho anche ricevuto delle videochiamate da un paio di bambini attraverso l'account social che hanno aperto dopo essere usciti da Gaza: un bimbo di 8 anni e una ragazzina di 14". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA