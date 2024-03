Israele, operazione nello Shifa prosegue per il nono giorno

TEL AVIV - L'esercito israeliano prosegue per il nono giorno consecutivo le operazioni negli edifici dell'ospedale Shifa di Gaza, dove afferma di aver gia' eliminato circa 200 membri di Hamas e della Jihad islamica, fra cui anche esponenti di spicco.

Secondo la radio militare un certo numero di ricercati sono ancora barricati armati in uno degli edifici e l'esercito li stringe d'assedio. L'emittente ha aggiunto che la operazione non terminera' fino a quando abbiano deposto le armi ed e' possibile, ha avvertito, che in assenza di altre scelte l'edificio sara' dinamitato. ''Ieri sono stati eliminati diversi terroristi e sono stati trovati depositi di armi'', ha aggiornato il portavoce militare secondo cui l'operazione si svolge finora ''in maniera precisa, e circoscrive i danni ai civili, allo staff medico, ai pazienti ed ai macchinari''.

Nel resto della Striscia di Gaza, ha aggiunto il portavoce militare, l'esercito ha operato anche ieri a Khan Yunis (nel rione Amal e nella localita' di Qarara) e nel vicino campo profughi di Nusseirat. Nel settore centrale della Striscia sono stati inoltre distrutti numerosi razzi che erano puntati verso Israele.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA