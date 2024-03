Gaza, 45 bambini palestinesi feriti evacuati in Algeria

(ANSAmed) - ALGERI, 29 MAR - Quarantacinque bambini palestinesi e sei algerini feriti a Gaza, e 67 accompagnatori, sono arrivati ieri sera all'aeroporto militare di Boufarik, a sud di Algeri, provenienti dal Cairo, in Egitto, a bordo di due aerei medicalizzati dell'aviazione militare algerina, per essere curati negli ospedali dell'esercito. È quanto afferma la Mezzaluna Rossa algerina in un comunicato pubblicato su Facebook nella tarda serata di ieri, precisando che l'operazione è avvenuta in attuazione dell'iniziativa del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, annunciata alcune settimane fa.Al loro arrivo, i bambini feriti sono stati accolti da un'équipe governativa composta dai ministri della Sanità, della Solidarietà e dei Moudjahidines (i veterani), dall'ambasciatore palestinese in Algeria, Fayez Abu Eita, e dalla direttrice della Mezzaluna Rossa algerina, Ibtissam Hamlaoui.La responsabile della Mezzaluna Rossa algerina ha affermato che i 45 feriti hanno riportato ferite da moderate a gravi e che saranno curati dai servizi medici dell'esercito in Algeria.L'iniziativa del presidente algerino mira a "prendersi cura di 450 bambini palestinesi feriti, affinché possano ricevere cure per le loro ferite e per gli effetti dei bombardamenti sionisti che hanno colpito i civili palestinesi nella Striscia di Gaza". (ANSAmed).

