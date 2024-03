Egitto,tasso di crescita demografica rallentato del 46% dal 2017

(ANSAmed) - IL CAIRO, 29 MAR - Il tasso di crescita della popolazione egiziana è diminuito del 46% dal 2017 al 2023, in linea con gli sforzi avviati dal governo per ridurre la natalità. Lo ha fatto sapere la ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala El-Said, precisando che nel 2023 il tasso di crescita della popolazione in Egitto è diminuito dell'1,4%, risultando il più basso degli ultimi 50 anni.Rispetto all'anno prima, la crescita della popolazione egiziana è rallentata l'anno scorso dell'8% In un rapporto pubblicato dal Progetto nazionale per lo sviluppo della famiglia egiziana (Npefd) risulta che il tasso di natalità in Egitto ha raggiunto i due milioni nel 2023, con un calo del 15% rispetto al 2018 e del 7% rispetto al 2022. Secondo l'Istat egiziano, al primo gennaio la popolazione ammontava a 105,8 milioni, rispetto a 104,4 milioni nel 2022 e 102,8 milioni nel 2021.Secondo i risultati dell'ultima indagine sulla salute delle famiglie, il tasso di fertilità in Egitto è sceso da 3,5 figli per donna nel 2014 a 2,85 nel 2021.L'indagine ha anche mostrato un aumento del tasso di prevalenza dei contraccettivi al 66,4% nel 2021, rispetto al 58,5% nel 2014.La popolazione del paese è salita a 94,8 milioni nel 2017, rispetto ai 91 milioni del 2016. Secondo le stime ufficiali, circa 12 milioni di egiziani vivono all'estero.L'Egitto è attualmente il 14/o paese più popoloso del mondo e il terzo dell'Africa.Il governo sta cercando dal 2020 di ridurre la natalità: oltre 100 milioni di lire egiziane (circa 20 mila euro) vengono spesi ogni anno per fornire contraccettivi gratuiti o a prezzi ridotti, e alle donne sposate con non più di due figli vengono dati piccoli incentivi. (ANSAmed).

