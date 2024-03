Media palestinesi, 'colpito il palazzo dei media a Gaza City'

(ANSAmed) - RAFAH, 28 MAR - Un edificio che a Gaza City ospita diversi media - fra cui Sky News in lingua araba - è stato colpito oggi in un bombardamento ed è crollato. Al momento non si ha notizia di vittime. Lo ha riferito la agenzia di stampa Shehab News. Il palazzo, precisano fonti locali, è situato a breve distanza dalla Piazza del Milite ignoto e dal palazzo del parlamento, che da mesi è ormai in uno stato di rovina. (ANSAmed).

