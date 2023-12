Oim e Crt forniscono assistenza a migranti a El Amra in Tunisia

TUNISI - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia e la Mezzaluna Rossa tunisina (Crt) di Sfax, in coordinamento con le autorità governative del governatorato di Sfax e della delegazione di Al Amra, hanno fornito assistenza a circa 1.000 migranti bloccati nella regione di Al Amra, a Sfax, i 18 e 19 dicembre scorsi. Lo scrive l'Oim su facebook precisando che "l'assistenza è consistita nel fornire coperte, vestiti e kit igienici per coprire i bisogni primari dei migranti, soprattutto durante la fredda stagione invernale". L'Oim continuerà a collaborare con la Mezzaluna Rossa tunisina e i suoi partner per fornire assistenza umanitaria invernale ai migranti più vulnerabili, si legge nella nota.



Intanto l'Oim fa sapere di aver avviato a El Amra e Jebeniana, sempre nella regione di Sfax, incontri con gli immigrati volte alla sensibilizzazione per l'iscrizione al Programma di Ritorno volontario nei loro paesi di origine. Nella regione di El Amra, non lontano da Sfax, sono soliti stazionare negli ultimi mesi centinaia di subsahariani in attesa dell'occasione propizia per tentare di raggiungere le coste italiane.





